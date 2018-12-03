Закрити порти Європи і США для російських суден і подивитися на "Північний Потік-2" через "політичну призму" - закликає генсек німецької партії ХДС і головний претендент на посаду лідера партії.

Що сказала політик, яку називають наступницею Ангели Меркель, і чому її слова мають неабияку політичну вагу? Знає Тетяна Логунова

За кожною політичною заявою Аннеґрет Крамп-Карренбауер - німці зараз дуже пильно стежать. По-перше, вона генсек Християнсько-Демократичного Союзу. По-друге, вже цими вихідними має великі шанси очолити політсилу. Замість Ангели Меркель, яка відмовляється від посади за власним бажанням. А лідерство в партії - це в майбутньому - і заявка на крісло канцлера.

Найрейтинговіше політичне телевізійне шоу Німеччини. Тема - ескалація в Азовському морі. Серед гостей - претендентка на посаду лідера ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер. І пряма відповідь - на пряме запитання.

"В одному з інтерв'ю ви заявили, що "треба заборонити російським суднам, які прямують з Азовського моря, заходити у європейські та американські порти". Це означає, що під Вашим керівництвом Німеччина сильніше тиснутиме на Володимира Путіна?", - запитала Анне Вілль, ведуча.

"Уже роками ми запроваджуємо санкції, яких, я вважаю, маємо дотримуватися. Та якщо вони не зупиняють президента Росії, як ми бачимо з останніх подій, постає запитання: що ми можемо зробити, щоб Азовське море було відкритим для міжнародних суден? І справді, один з варіантів - доки питання не буде вирішено - не пускати російські кораблі, які прямують із цього регіону, в європейські та американські порти", - заявила Аннеґрет Крамп-Карренбауер, генеральний секретар Християнсько-Демократичного Союзу.

Ще один інструмент тиску - газогін "Північний Потік-2". Крамп-Карренбауер вважає - цей проект треба заново оцінити через "політичну призму".

"Ми повинні більше брати до уваги побоювання інших європейських країн, зокрема й України. Потрібно подивитися, як ми можемо вплинути на обсяги прокачки газу цим трубопроводом", - наголосила Аннеґрет Крамп-Карренбауер, генеральний секретар Християнсько-Демократичного Союзу.

Уже наприкінці тижня ці заяви можуть стати офіційною позицією лідера християнських демократів. Якщо делегати партійного з'їзду вирішать, що саме Аннеґрет Крамп-Карренбауер має очолити політсилу. Конкурентів у неї двоє - міністр охорони здоров'я Німеччини Йєнс Шпан і колишній керівник фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фрідріх Мерц.