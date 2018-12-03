Як Євросоюз може відреагувати на загострення ситуації в Азовському морі - обговорили у Європарламенті. Питання підняли на спільному засіданні комітетів з безпеки та міжнародних відносин. Олена Абрамович слухала і розкаже більше.

Російська агресія в Азовському морі розпочалася далеко не тиждень тому. Блокувати торгові судна, які йшли до українських портів, Москва почала ще навесні. Тепер, останні події змушують Київ готуватися до можливої воєнної агресії. З такою промовою у Європарламенті виступив представник МЗС України Олексій Макеєв. І в деталях розповів, що саме сталося.

"Росія відкрила вогонь, український екіпаж не відкривав вогонь у відповідь. Після застосування зброї було захоплено 3 українських кораблі у міжнародних водах. Це можна розглядати тільки як акт агресії проти України, посилаючись на резолюцію Генеральної Асамблеї ООН від 1974 року", - наголосив Олексій Макеєв, політичний директор міністерства закордонних справ України.

Київ очікує від Брюсселя посилення санкцій проти Москви, заявив Макеєв. На тому, що наявних обмежень недостатньо - наголосила й аналітик Центру Європейської політики Аманда Пол. І попередила - є величезний ризик, що Росія закриє Керченську протоку та відріже цей економічний район України від світу. Окрім санкцій, потрібні й міжнародні спостерігачі.

"Має розгорнутись міжнародна моніторингова морська місія в Азовському морі та Керченській протоці. Росія звинувачує Україну, Україна - Росію. Тому міжнародна місія дасть змогу отримати повну картину і це також допоможе запобігти подальшій ескалації ситуації", - зазначила Аманда Пол, старший аналітик "Центру Європейської політики".

Також аналітик закликала зміцнити обороноздатність України, надавши їй воєнні кораблі. Утім представник НАТО зазначив - це можуть бути лише окремі ініціативи країн Альянсу. Загалом же і НАТО, і ЄС згодні - Росія перейшла межу в Керчі.

"Немає жодних виправдань такого використання воєнної сили проти українських кораблів і військово-морського персоналу. І, звичайно, ми закликаємо негайно звільнити екіпаж та кораблі", - наголосив Роберт Пшел, старший офіцер НАТО з питань Росії та західних Балкан.

"Таке застосування сили Росією, на тлі все більшої мілітаризації території, є абсолютно неприйнятним. Ми закликаємо до негайної деескалації ситуації, і очікуємо на швидке звільнення кораблів та членів екіпажу", - підкреслив Дірк Шубел, представник Європейської зовнішньополітичної служби.

Наголосили і на необхідності допомогти Маріупольському та Бердянському регіонам економічно. Що ж стосується нових санкцій, то у Євроінституціях уже обговорюють це питання.