Захисників не пускають до українських полонених моряків. Як повідомив їхній адвокат Микола Полозов, він і досі не отримав допуск до в'язнів, яких утримують у СІЗО "Лефортово". Також, за даними захисника, на моряків здійснюють психологічний тиск.

Полозов підкреслив, що українців намагаються дезорієнтувати, вони не знають, що відбувається нині.