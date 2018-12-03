На українських полонених моряків здійснюють психологічний тиск - адвокат [ Редактировать ]
Захисників не пускають до українських полонених моряків. Як повідомив їхній адвокат Микола Полозов, він і досі не отримав допуск до в'язнів, яких утримують у СІЗО "Лефортово". Також, за даними захисника, на моряків здійснюють психологічний тиск.
Полозов підкреслив, що українців намагаються дезорієнтувати, вони не знають, що відбувається нині.
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