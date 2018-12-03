Петро Порошенко вніс в Раду законопроект про припинення дії договору про дружбу з Росією [ Редактировать ]
Окрім військових, обговорювали й питання дипломатичні. Зокрема, Президент вніс до парламенту закон про припинення договору дружби та співпраці між Україною та Росією.
Законопроект визначений як невідкладний. В документі зазначається, що партнерство між двома державами припиниться з першого квітня наступного року. Наразі його розглядають в комітеті Верховної Ради.
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