Юрій Бойко: Намагання влади відібрати у вірян УПЦ храми - є типовим тиском на церкву [ Редактировать ]
Намагання влади відібрати у вірян УПЦ храми - типовий тиск на церкву. Про це заявив засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко. Він сьогодні відвідав Свято-Успенську Почаївську Лавру та вивчив ситуацію, яка склалася навколо святині. Подробиці - в нашому матеріалі.
Свято-Успенська Почаївська Лавра у ці дні живе за звичним графіком.
"Ми всі повинні мати хоча би гірчичне зерно віри в Бога і нам нічого не страшно. Ще Бог здає здоров'ячка. Прибігла, прибігла, подизала, відчула, набралася енергії, сили і віри в Бога", - говорить Галина, прихожанка.
Паніки з приводу рішення Мінюсту та кабміну про передачу земель заповіднику - у Лаврі немає. Хоча, за словами митрополита Почаївського, монахи відчувають тиск з боку правоохоронців. Не виключають і можливість обшуків та вигнання з обителі.
"Ми, кажу, нікуди не збираємось іти. Це наш дім. Це наша святиня. Ми українці, ми не приїхали з другої країни. Ми православні. Ми відстоюємо чистоту нашої православної віри. Видно, на черзі Почаєвська Лавра, я думаю. Якщо не Почаєвська Лавра, видно, що моя особистість. І зрозуміло, що до цього ми готуємось і готові", - заявив Володимир, митрополит Почаївський, намісник Свято-Успенської Почаївської Лаври.
Про свої перестороги послушники розповіли Юрію Бойко. Сьогодні нардеп відвідав Лавру та зустрівся з митрополитом Почаївським Володимиром.
"А що у Вас забрать хочуть? - Ось це - Успенський собор, монастирські келії, дзвіниця, ото Троїцький і той будинок, 6 об'єктів".
Тут у найбільшій православній святині Волині Юрій Бойко заявив, що боротиметься за права віруючих канонічної церкви і не допустить релігійного розколу в країні.
"Це типовий тиск на церкву. Це намагання відібрати у віруючих храми І це ми бачимо, що йде… Після цього одразу починаються обшуки у настоятеля Києво-Печерської Лаври - владики Павла. Тобто, йде тиск на українську канонічну церкву.
Попри всі заяви представників влади, що вони не втручаються в справи церкви дії свідчать, що все робиться навпаки. Влада, сьогоднішній режим намагається загнати віруючих УКЦ в іншу церкву і робить тиск з боку представників влади", - наголосив Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".
Це місце послушники вважають унікальним. За повір'ям, ще у 13 столітті тут свій слід залишила Божа Матір. На місці відбитку її стопи з-під землі тече вода, яку насельники називають священною і цілющою. Чудотворною вважають й ікону Божої Матері. В Лаврі вона знаходиться ще з 16 століття. Святині мають бути збережені для наступних поколінь, вважає Юрій Бойко.
"Наші юристи зраз працюють з представниками Почаївської Лаври, щоб в судах захистити право на користування віруючими всіх цих споруд, які сьогодні є під загрозою. Просто сьогоднішній режим відніме у віруючих. Ми допомагаємо їм по судах, позови вже готові. Позови будуть найближчим часом направлені в суди. Ми будемо боротись в судах проти свавілля сьогоднішнього режиму", - підкреслив Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".
Юрій Бойко запевнив, що його політична сила робитиме все, аби влада не втручалася у справи церкви. І закликав можновладців не чинити тиску на церкву.
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