Плани уряду на наступний рік сьогодні окреслив прем'єр Володимир Гройсман.

Серед головних - поліпшення бізнес-клімату, приватизація, розвиток інфраструктури та реформа енергетичного сектору. Під час виступу на форумі "Партнерство заради розвитку" прем'єр підкреслив - Україна має шукати інші шляхи поповнення бюджету, окрім міжнародних запозичень.

Також Гройсман зазначив, що в 2019 році Уряд продовжить запровадження ключових реформ.

"Ми за час після Революції Гідності отримали значний прогрес в багатьох сферах і треба відзначити, що на наших міжнародних конференціях всі наші міжнародні партнери визначають, що по багатьом сферам відбувається прогрес, хоча треба відзначити, що саме головне, що ми маємо отримати від цих змін та реформ - це зміна на краще якості життя українських громадян", - зазначив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.