4 декабря празднуется Введение во храм Пресвятой Богородицы. Известно, что родители Марии, святая Анна и святой Иоаким, долгое время не могли зачать ребенка и дожили до преклонных лет. Однажды им явился ангел и сообщил о скором появлении на свет Марии.

После этого Анна и Иоаким решили, что отправят дочь служить Богу за то, что он послал им такое счастье. Когда девочке исполнилось 3 года, родители привели ее в храм Иерусалима. Именно там Мария воспитывалась вместе с другими девушками, занималась рукоделием, изучала Священное Писание и свободное время проводила в молитвах.

Говорят, что Введенья - это ворота зимы. Во всяком случае, обычно примерно в это время на землю ложился снег, который не таял уже до самой весны. Есть и приметы, связанные с этим днем.

Приметы на 4 декабря:

Если до Введения снег пошел, то он растает, а после Введения он, напротив, задержится до весны

Если снег после Введения не растаял - жди хорошего урожая хлеба

Морозный день предвещает холодную и снежную зиму

Если человек родился 4 декабря, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить алмаз

Мороз и солнце в этот день являлись хорошим знаком

Пасмурная и теплая погода - будет неурожай

Наступила настоящая зима - можно надеяться на хороший урожай

Ясная погода предсказывает неурожай, и наоборот

Мороз 4 декабря - лето следующего года будет очень знойным, а на ближайшие праздники будет стужа

Издалека слышен звон колоколов - будет мороз, а если звон глухой, то это предсказывает снегопад

Если в печи пшенная каша румянится, то выпадет снег

Лошадь упрямится - примета к тому, что скоро снег выпадет

Что категорически нельзя делать на Введение во Храм Пресвятой Богородицы.