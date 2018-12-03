Приметы на 4 декабря: что можно и нельзя делать [ Редактировать ]
4 декабря празднуется Введение во храм Пресвятой Богородицы. Известно, что родители Марии, святая Анна и святой Иоаким, долгое время не могли зачать ребенка и дожили до преклонных лет. Однажды им явился ангел и сообщил о скором появлении на свет Марии.
После этого Анна и Иоаким решили, что отправят дочь служить Богу за то, что он послал им такое счастье. Когда девочке исполнилось 3 года, родители привели ее в храм Иерусалима. Именно там Мария воспитывалась вместе с другими девушками, занималась рукоделием, изучала Священное Писание и свободное время проводила в молитвах.
Говорят, что Введенья - это ворота зимы. Во всяком случае, обычно примерно в это время на землю ложился снег, который не таял уже до самой весны. Есть и приметы, связанные с этим днем.
Приметы на 4 декабря:
- Если до Введения снег пошел, то он растает, а после Введения он, напротив, задержится до весны
- Если снег после Введения не растаял - жди хорошего урожая хлеба
- Морозный день предвещает холодную и снежную зиму
- Если человек родился 4 декабря, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить алмаз
- Мороз и солнце в этот день являлись хорошим знаком
- Пасмурная и теплая погода - будет неурожай
- Наступила настоящая зима - можно надеяться на хороший урожай
- Ясная погода предсказывает неурожай, и наоборот
- Мороз 4 декабря - лето следующего года будет очень знойным, а на ближайшие праздники будет стужа
- Издалека слышен звон колоколов - будет мороз, а если звон глухой, то это предсказывает снегопад
- Если в печи пшенная каша румянится, то выпадет снег
- Лошадь упрямится - примета к тому, что скоро снег выпадет
Что категорически нельзя делать на Введение во Храм Пресвятой Богородицы.
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