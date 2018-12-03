Масові безлади і непокора: чи запровадять у Франції надзвичайний стан? [ Редактировать ]
Відставки уряду вимагають протестувальники у Франції. Інакше - обіцяють продовжувати акції непокори, які вже й так завдали чималих збитків у Парижі.
Чи запровадять у Франції надзвичайний стан і як оговтується столиця після руйнувань - у матеріалі Світлани Чернецької.
Новий день - новий протест. Услід за "жовтими жилетами" вийшли "білі халати". Водії машин швидкої допомоги заблокували рух у центрі Парижа. Та підпалили шини. Вони невдоволені реформою фінансування медзакладів. Через неї багато приватних швидких можуть залишитися без роботи.
"Ми сподіваємося, що уряд почує наші претензії та призупинить реформу. Щоб ми могли обговорити її і разом знайти вихід, який задовольнить усіх", - говорить Рашид Сухмані, водій машини швидкої допомоги.
Реформи президента Макрона не до вподоби багатьом французам. Вже три тижні поспіль під час вихідних протестують "жовті жилети". Вони не хочуть підвищення цін на пальне. І загалом вважають, що життя у країні стало занадто дорогим.
Розтрощені та розграбовані бутики, спалені автівки та пошкоджена знаменита Тріумфальна Арка. А написів на стінах історичних будівель - і не порахувати. Париж іще оговтується від найгірших заворушень за півстоліття.
"Я не чекала такого. Завжди думала, що тут живуть набагато цивілізованіші люди, що вони не здатні на подібні руйнування. Дуже дивно спостерігати таку поведінку", - вражена Лаура Бріттані, туристка з Румунії.
За вихідні затримали понад 400 протестувальників. Це рекорд останнього десятиліття. Під час сутичок загинули три людини. Близько сотні - зазнали поранень, серед них і поліцейські. Втім, навіть попри агресивні дії протестувальників, їх підтримує дві третини жителів Франції.
"Звичайно, дуже важко бачити такі наслідки протестів. Але, на жаль, наразі це єдиний спосіб спілкування з владою. Президент Макрон теж відповідальний за те, що сталося, він єдиний, хто може змінити ситуацію", - переконаний П'єррік, житель Парижа.
В уряді вирішили не запроваджувати надзвичайний стан. Але й способу вирішення проблеми - не мають.
Для Емануеля Макрона протест жовтих жилетів став найбільшим випробуванням за півтора року президентства. Втім він непохитний - скасовувати збільшення податку на пальне не збирається. Адже новий збір сприятиме зниженню викидів в атмосферу. Тож протистояння активістів та влади триватиме.
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