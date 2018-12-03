Болгарська авіакомпанія скасувала авіарейси в Одесу [ Редактировать ]
Болгарська авіа-компанія призупинила польоти в Одесу. Таке рішення зумовлено воєнним станом в області.
Рейси між Одесою та Софією скасовані до 16 грудня. Перевізник також повідомив, що відновлення сполучення залежатиме від ситуації в Україні.
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