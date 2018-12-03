Контрабанда в Україні: скільки грошей втрачає країна?

А от хто не збирається здаватись, так це контрабандисти. Хоч би які пристрасті вирували на кордоні, хоч би які обіцянки давали політики, а контрабандисти живуть своїм життям. Скільки від цього втрачає Україна?