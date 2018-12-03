Лікування по-сучасному. У Смілі ввели в експлуатацію відділення центральної районної лікарні. Приміщення поліклініки було збудоване ще в середині 19 сторіччя і принаймні останні пів-віку не бачило капітального ремонту. І ось практично за рік заклад - зовсім не впізнати.

Ці білосніжні стіни смілянської районної поліклініки ще рік тому розсипалися на очах у відвідувачів, а через дірявий дах на голови текла вода. Відсьогодні відремонтований медзаклад офіційно ввели в експлуатацію. Останнього разу Дарія була тут до ремонту. Каже, поліклініку не впізнати, тепер тут тепло, а для пацієнтів створені всі необхідні умови.

"Набагато зручніше, навіть ті самі умови, які були раніше і які стали …то набагато стало краще", - говорить Дарія Ситник, пацієнтка поліклінічного відділення Смілянської районної лікарні.

Цієї весни поліклініці виповнилося 170 років і за весь цей час серйозного ремонту у приміщенні не було. Завідувач розповідає, хворих доводилося приймати у жахливих умовах - навіть холодну воду подавали дуже рідко. Під час реконструкції тут розширили кабінети, повністю замінили систему опалення та водопостачання, оновили каналізацію. Там, де були старі комори, зробили додаткові кабінети.

"Тут нова операційна, я вам дозволю зайти трошки з краю - тут також було все і стеля, все було облуплене, сипалось. Зараз повністю замінене опалення, водопостачання, каналізація".

Разом з поліклінікою ремонт розпочали і в районній лікарні. Гроші на це - завдяки допомозі нардепа Сергія Рудика - вдалося залучити з кількох державних фондів та місцевого бюджету. Тільки цього року на реконструкцію витратили понад 15 мільйонів гривень.

"Ми окремо виділили поліклініку, тому що зовсім інші послуги тут надаються, а окремо будується районна лікарня. Тут і окремі цілі корпуси, окремо утеплення, окремо система опалення. З різних джерел "вигризаються" кошти", - показує Сергій Рудик, народний депутат України.

Крім відновлення, лікарня та поліклініка отримали й енергетичну незалежність. З першого грудня медкомплекс повністю перейшов на автономне опалення. А тепер будуть впроваджувати електронну картку пацієнта завдяки комп'ютеризації. Техніку для цього вже закупили.