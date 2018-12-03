Президент Петро Порошенко перевірив бойову готовність українського війська. Разом з партнерами НАТО, головнокомандувач відвідав військові навчання на Чернігівщині. Армійці відпрацювали дії у випадку можливого вторгнення з боку Російської Федерації.

У навчаннях взяли участь майже всі роди військ. Залучили й авіацію. Триватимуть маневри ще два дні.

За словами президента, вже найближчим часом українських військових передислокують на місця ймовірного удару агресора.

"Мова йде не лише про ділянки російсько-українського кордону, а й захист портів, захист узбережжя Азовського і Чорного морів. Забезпечення кроків протиповітряного захисту. І те, що ми побачили сьогодні під час цих навчань - відмічається висока дисципліна, висока майстерність, високий бойовий вишкіл", - наголосив Петро Порошенко президент України.