Петро Порошенко відвідав військові навчання на Чернігівщині [ Редактировать ]
Президент Петро Порошенко перевірив бойову готовність українського війська. Разом з партнерами НАТО, головнокомандувач відвідав військові навчання на Чернігівщині. Армійці відпрацювали дії у випадку можливого вторгнення з боку Російської Федерації.
У навчаннях взяли участь майже всі роди військ. Залучили й авіацію. Триватимуть маневри ще два дні.
За словами президента, вже найближчим часом українських військових передислокують на місця ймовірного удару агресора.
"Мова йде не лише про ділянки російсько-українського кордону, а й захист портів, захист узбережжя Азовського і Чорного морів. Забезпечення кроків протиповітряного захисту. І те, що ми побачили сьогодні під час цих навчань - відмічається висока дисципліна, висока майстерність, високий бойовий вишкіл", - наголосив Петро Порошенко президент України.
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