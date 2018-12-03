В Україні розпочалися збори резервістів та військовозобов'язаних. Навіть в областях, де не запровадили воєнний стан, військкомати перейшли на особливий режим роботи.

З яким настроєм їдуть військові та що на них чекає - знають наші кореспонденти.

Працівник пошти, Гліб Ніжегородов прийшов до Харківського обласного військкомату вже з рюкзаком.

"Так, ну, аптечка, понятное дело. Бушлат запасной, полотенце, зубная щетка. Носки теплые, термобелье. Сигареты, салфетки влажные".

Каже, спальник, рюкзак та аптечку йому ще в 14-му році подарували волонтери. З ними старший стрілок був у Донецькому аеропорту. Взяв усе це з собою і зараз.

"Я с первого оперативного резерва, мне и повестка не нужна. Обострение произошло, значит, соответственно, надо идти. Это моя страна, моя земля. И я ее должен защищать", - розповідає Гліб Ніжегородов, резервіст.

Сергій Козуля свою сумку й не розбирав - лише кілька місяців пробув удома після п'яти років на службі. Повістку отримав позавчора. Зібрався за дві години.

"Что самое главное не забыть - ну знаете, наверное, все-таки, хорошее настроение, потому что что бы ни случилось, всегда нужно оставаться человеком и всегда нужно здраво мыслить", - говорить Сергій Козуля, резервіст.

Сьогодні з Харкова до десантно-штурмових військ поїхали сорок резервістів. У військкоматі кажуть - охочих достатньо. Колишні АТОвці самі - і дзвонять, і приходять.

"Десантників, десантно-штурмові війська, танкісти, піхотинці, в основному для сухопутних військ Збройних сил України. Це всі хлопці, які мають бойовий досвід, перебували в збройних силах України 14-го року, приймали участь в бойових діях", - говорить Андрій Семенович, заступник військового комісара Харківського обласного військового комісаріату.

Загалом з Харківської області відправляться 400 резервістів. Якщо ситуація стабілізується - за два тижні вони повернуться додому.

Перша команда резервістів Закарпаття вирушила на навчання ще вчора. Сьогодні - збирається друга.

"Давайте сюди. Їх визвали для участі у навчальних зборах оперативного резерву першої черги", - говорить Олександр Тельнов, т.в.о. начальника групи морального-психологічного забезпечення Закарпатського обласного військового комісаріату.

Серед резервістів і Станіслав Шух. Брав участь у бойових діях у 2015-му. Каже - з військкомату подзвонили кілька днів тому. У величезний рюкзак спакував усе необхідне.

"Білизна запасна, каремат, всередині спальник, одяг сухий, ножики, вилки, розетки. Треба показати нашим сусідам, запорєбріком, що є люди, які готові відстояти цю країну", - говорить Станіслав Шух, резервіст

Резервісти шліфуватимуть військові навички та здобуватимуть нові знання близько 20 днів. Чутки про те, що викликатимуть усіх чоловіків - військові спростовують. А тих, хто входить до складу оперативного резерву - закликають не чекати виклику, а самим з'являтися до військкоматів.

"Ті хто за викликом не прийде, ми вимушені будем ініціювати оформлення матеріалів і направлення їх до правоохоронних органів. Наразі не йде питання що це відправляти на війну, але продемонструвати готовність стати на захист Батьківщини", - наголосив Петро Марко, заступник військового комісара Закарпатського обласного військового комісаріату.

Загалом із Закарпаття на навчання вирушать 200 жителів області.