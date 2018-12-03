Введення мораторію на перевірки бізнесу, скасування всіх податків на електромобілі, стимули для вітчизняного газовидобутку - це лише декілька з сотень законопроектів, що запропонувала радикальна партія. Більшість з них - стратегічно важливі. Вони стосуються економіки, соціальної сфери та безпеки. Про це завив лідер партії Олег Ляшко на публічній конференції.

За його словами, звітувати про діяльність політсили він вважає однією з головних задач.

"Для нас ключове - людям звітувати про свою роботу, щоб українці бачили і робили свої оцінки. Щоб не дурили народ, найгірше, коли людей дурять. Ідуть за 3 місяці обіцяють "золоті гори", після виборів ніхто нічого не розповідає. Я не дам дурити українців, я сам звітую і вимагаю тогож від інших", - наголосив Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальної партії".