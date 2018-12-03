Олег Ляшко оприлюднив соціальні ініціативи "Радикальної партії" [ Редактировать ]
Введення мораторію на перевірки бізнесу, скасування всіх податків на електромобілі, стимули для вітчизняного газовидобутку - це лише декілька з сотень законопроектів, що запропонувала радикальна партія. Більшість з них - стратегічно важливі. Вони стосуються економіки, соціальної сфери та безпеки. Про це завив лідер партії Олег Ляшко на публічній конференції.
За його словами, звітувати про діяльність політсили він вважає однією з головних задач.
"Для нас ключове - людям звітувати про свою роботу, щоб українці бачили і робили свої оцінки. Щоб не дурили народ, найгірше, коли людей дурять. Ідуть за 3 місяці обіцяють "золоті гори", після виборів ніхто нічого не розповідає. Я не дам дурити українців, я сам звітую і вимагаю тогож від інших", - наголосив Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальної партії".
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