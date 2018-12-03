Справа Мартиненка: хто зацікавлений у затягуванні розслідування? [ Редактировать ]
Суд відхилив клопотання екс-нардепа Миколи Мартиненка про відведення прокурора у справі.
Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачує Мартиненка у розтраті держкоштів. В 2015 році він відмовився від депутатського мандату, аби недоторканість не заважала розслідуванню.
Адвокат екс-нардепа впевнений - прокуратура затягує справу та навмисно не долучає стенограми розмов, які б виправдали Мартиненка. Крім того, прокурори САП, порушуючи закон, надають як доказ копії документів, а не їхні оригінали.
"Я вимагаю - дайте мені документ, або належно засвідчену копію. Я адвокат - я маю право захищатися від несправедливого обвинувачення! Ви надали мені ксерокопії, я не можу від них захиститися. Щоб зрозуміти, що таке ксерокопія - вона дозволяє проводити будь-які операції з цим документом, творити будь-які чудеса, тому що це зображення, це не документ", - зауважив Петро Бойко, адвокат.
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