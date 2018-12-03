"Золотой мяч" впервые получила женщина [ Редактировать ]
Игрок французского "Лиона" и сборной Норвегии Ада Хегерберг стала первой женщиной, которой France Football вручил "Золотой мяч".
Хегерберг получила награду в Париже во время вручения Ballon d'Or - "Золотого мяча" лучшему игроку по версии журнала France Football.
Norway and Lyon's Ada Hegerberg is the winner of the inaugural Women's Ballon d'Or 🇳🇴🏆 pic.twitter.com/KL6m7LCHKf— B/R Football (@brfootball) 3 декабря 2018 г.
В своей речи Ада сказала, что это большой шаг для женского футбола. Она призвала других женщин также играть в футбол.
В 2018 году Хегерберг стала победительницей Лиги чемпионов вместе с "Лионом", а также выиграла чемпионат Франции.
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