Игрок французского "Лиона" и сборной Норвегии Ада Хегерберг стала первой женщиной, которой France Football вручил "Золотой мяч".

Хегерберг получила награду в Париже во время вручения Ballon d'Or - "Золотого мяча" лучшему игроку по версии журнала France Football.

