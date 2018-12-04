Денисова потеряла сознание во время выступления Порошенко [ Редактировать ]
Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание в прямом эфире во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Присутствующие в студии помогли Денисовой, а президент Украины провел ее за кулисы студии.
"Все в порядке. Представьте себе, с какой нагрузкой сейчас работает уполномоченный по правам человека. Работает по 20 часов в сутки для того, чтобы освободить украинских моряков", - пояснил Порошенко.
Позже омбудсвумен вернулась в студию.
Ранее мы писали о том, что Порошенко внес в Раду закон о прекращении дружбы с Россией.
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