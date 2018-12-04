Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание в прямом эфире во время выступления президента Украины Петра Порошенко.

Присутствующие в студии помогли Денисовой, а президент Украины провел ее за кулисы студии.

"Все в порядке. Представьте себе, с какой нагрузкой сейчас работает уполномоченный по правам человека. Работает по 20 часов в сутки для того, чтобы освободить украинских моряков", - пояснил Порошенко.

Позже омбудсвумен вернулась в студию.

Ранее мы писали о том, что Порошенко внес в Раду закон о прекращении дружбы с Россией.