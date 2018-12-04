4 декабря задержанным украинцам в Грузии должны избрать меру пресечения. Об этом рассказал грузинский журналист Дмитрий Авалиани, сообщает "Громадське ТБ".

"Сейчас они находятся в камере предварительного заключения, возле здания Главного управления полиции Тбилиси, они ожидают суда относительно меры пресечения, которое состоится 4 декабря. Пока что их обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия, хотя МВД Грузии намекает, даже не намекает, а говорит, что изучается связь этих людей с политическими процессами, которые происходят в Грузии", - рассказал журналист.

Напомним, что 2 декабря в одном из отелей столицы Грузии Тбилиси задержали 5 украинцев, среди которых фигурирует и Лука Чхетия, принимавший участие в военных действиях на Донбассе.

Однако в Министерстве внутренних дел Грузии подтвердили информацию о задержании 7 человек, среди них - 6 граждан Украины и один гражданин Грузии. В их гостиничных номерах нашли оружие.

Тем временем захваченным в Черном море украинским морякам выдвинули новое обвинение.