Россия стянула военную технику к границе с Украиной - Муженко [ Редактировать ]
Количество военной техники вдоль украинской границы со стороны России в последнее время значительно увеличилось.
С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в эфире одного из украинских телеканалов.
"Характер дислокации показывает, что в самый краткий срок могут быть сформированы соответствующие наступательные группировки и направление их действий – Украина. Поэтому мы рассматриваем не одно направление - Луганская и Донецкая области, а речь идет о северо-восточных, восточных, южных границах Украины", - рассказал Муженко.
По словам начальника Генштаба, РФ во время учений "Восток-2018" перекинула из восточных регионов на свою базу вблизи украинской границы 300 танков Т-62.
Он также рассказал о формировании Россией дивизии в составе двух танковых и двух мотострелковых полков.
"Такие дивизии называют дивизией "Прорыв". Явно, что дивизия создается не для ведения оборонных действий, а только для наступательных действий", - отметил начальник Генштаба.
По его словам, эта дивизия входит в состав 8-й общевойсковой армии, дислоцирующейся в Новочеркасске.
"И самое интересное то, что два армейских корпуса, которые находятся на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областях, управляются из штаба этой 8-й общевойсковой армии. Мы видим системное формирование", - подчеркнул Муженко.
Начальник Генерального штаба также сообщил, что Россия увеличила количество своих кораблей в акватории Азовского моря "практически в два раза".
"Россия демонстрирует свою готовность наращивать это группировку в максимально короткие сроки. Речь идет о возможной переброске корабельного состава из акватории Азовского моря, используя Волго-Донской канал в Азовское море и в дальнейшем в Черное море. Это тоже серьезная ситуация, на которую нам тоже необходимо реагировать", - сказал Муженко.
Сославшись на данные разведки, он отметил, что в последнее время мероприятия и боевая оперативность в военных частях РФ вблизи украинской границы также активизировались.
Ранее Порошенко заявил о том, что Россия хочет аннексировать всю Украину.
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