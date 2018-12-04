Минулої доби ворог тричі порушував режим тиші на Донбасі. З автоматичних гранатометів окупанти вели вогонь по оборонцях Водяного. Проти захисників Троїцького застосували протитанкові гранатомети. А неподалік Кримського атакували з мінометів. Втрат серед українських військових немає. На західних околицях Донецька напередодні побував мій колега Руслан Смещук, він розповість більше.

Побиті хати, окопи та терикони, захоплені ворогом. Сюди дуже рідко приїздять кореспонденти.

Новомар'їнка в притул наближена до лінії фронту, і ось таки груди битого шиферу можна побачити майже біля кожної хати. По цих вулицях постійно влучають снаряди та міни бойовиків, місцеві жителі навіть коли ремонтують дахи після чергового обстрілу не використовують капітальні матеріали - обходячись пластиковою плівкою. Бо так дешевше.

Попри те, що лінія фронту під боком - тут і досі живуть люди. Просто нема куди тікати від війни.

"Я у кухне живу, он там. С дровами плохо. Раніше нам давали - а тепер я бачу і у них плохо".

Більшість сусідів Лідія Кондратівни давно виїхала. Вижити їй допомагають українські військові.

"Нікуда, нікуда не могу уєхать. Електричество, как стріляють - буває і нема. Не так, шо довго - там хлопці справляють, той пареньок. И хлопці хату мені, там да. Он - накрили. Обращаєтесь, да", - говорить Лідія Кондратівна, жителька Новомар'їнки.

Армійці кажуть - на цьому плацдармі в бойовиків зараз "зимове загострення".

"Прилетало именно по жилым зонам, по огородам. По нам не попадали - были или перелеты или недолеты".

Ворог застосовує всі наявні калібри.

"Противник применяет тяжелую артиллерию - на дальные посты. Лупит конкретно. У нас пока тихо, мы готовы к нападе нию, отбор дадим в любом случае. Ну тоесть некая эскалация наблюдается? Да", - говорить Леонід, військовослужбовець Збройних сил України.

Нещодавно тут спробувала прорватися група противника. Наші бійці зупинили їх вогнем з великокаліберних кулеметів.