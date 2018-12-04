Великобритания выступает за ужесточение антироссийских санкций в связи с нападением на кораблиВоенно-морского флота Украины в Керченском проливе и их задержание.

Об этом заявила премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй, выступая в Палате общин, сообщает 112.ua.

"Мы всегда были в авангарде среди стран ЕС в инициативе ужесточения санкций в отношении России в связи с ее поведением. Это часть образа поведения России. Им нужно освободить эти корабли и моряков, нужно пойти на деэскалацию ситуации", - заявила британский премьер.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом России. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.

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