Водяне та Гнутове накрили вогнем гранатометів [ Редактировать ]
Минулої доби ворог 14 разів порушував режим тиші на Донбасі. Найманці вели вогонь поблизу Кримського, Авдіївки, Водяного та Гнутового. Проти оборонців Троїцького застосували протитанкові гранатомети.
Поранені двоє наших захисників. За даними розвідки, трьох російських окупантів було знищено, а ще трьох поранено. Від початку цієї доби - противник вогню у напрямку позицій ЗСУ не відкривав.
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