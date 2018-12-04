Зоопарк у Берліні поповнився маленьким білим ведмежа [ Редактировать ]
Рідкісне поповнення в одному з берлінських зоопарків. Днями самка білого ведмедя привела дитинча. Хлопчик чи дівчинка - поки що невідомо. Доглядачі стежать за ним на відстані, щоб максимально відтворити умови дикої природи. Перші десять днів будуть вирішальні для життя малечі.
"Дитинчата полярних ведмедів надзвичайно вразливі, особливо в перші десять днів життя. Вони народжуються недорозвиненими - сліпі, глухі й надто залежні від матері. Завжди є ризик зараження інфекцією, тож шанси на життя - 50 на 50. Але ми переконані, що із цим малям усе буде гаразд", - говорить Флоріан Сікс, куратор зоопарку .
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