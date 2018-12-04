У США запустили автоматизовану реєстрацію на авіарейси [ Редактировать ]
До літака без черг та бюрократичних перевірок. В аеропорту Атланти вперше у США запустили систему автоматизованої реєстрації на рейси за біометричними даними. Людина просто проходить крізь цифрову рамку.
У цей час сканер зчитує необхідну інформацію і миттєво перевіряє документи.
Так само без затримок пасажир реєструє свій багаж. Новація діє поки тільки в терміналі, що обслуговує прямі міжнародні перельоти. Незабаром її планують запровадити і на летовищі Детройта.
по теме
У Римі поліція знищила вісім маєтків мафіозі
Навіщо італійська поліція знищила розкішні будинки на околиці Рима? Та як звучать популярні хіти з церковної дзвіниці? Про це та інше далі в нашому огляді
Компанія SpaceX знову відклала запуск ракети Falcon 9
Навіщо мексиканського президента обкурили димом? Чи можна знайти загублене місто за допомогою інтернет-карти? Та навіщо в Індонезії борсалися в багнюці з биками? Про це та інше в нашому огляді
Ілон Маск пообіцяв не курити марихуану публічно
Не курити марихуану та не вживати алкоголь публічно - пообіцяв Ілон Маск засновникові НАСА - Джиму Брайденстайну
Вчені знайшли пожирачів нафти
Техаські вчені знайшли бактерії, здатні їсти нафту. Фахівці з'ясували, що генетичні особливості цих організмів - дають їм змогу "харчуватися" частками вуглеводнів
Американці навчили бактерії їсти нафту
Техаські вчені знайшли бактерії, здатні їсти нафту. Фахівці з'ясували, що генетичні особливості цих організмів дають їм змогу "харчуватися" частками вуглеводнів