Новація діє поки тільки в терміналі, що обслуговує прямі міжнародні перельоти

До літака без черг та бюрократичних перевірок. В аеропорту Атланти вперше у США запустили систему автоматизованої реєстрації на рейси за біометричними даними. Людина просто проходить крізь цифрову рамку.

У цей час сканер зчитує необхідну інформацію і миттєво перевіряє документи.

Так само без затримок пасажир реєструє свій багаж. Новація діє поки тільки в терміналі, що обслуговує прямі міжнародні перельоти. Незабаром її планують запровадити і на летовищі Детройта.