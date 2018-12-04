Тепер їй загрожує до чотирьох років ув'язнення

На Черкащині викрили касирку поштового відділення, яка привласнила близько шістдесяти тисяч гривень. щоб приховати нестачу, жінка зателефонувала до поліції та повідомила, що відділення нібито пограбували озброєні нападники.

Проте правоохоронці помітили розбіжності у її свідченнях та зрештою довели, жінка - каже неправду. Тепер їй загрожує до чотирьох років ув'язнення.

"Взяла з каси гроші - 59 тисяч. А потом, як надо було здавать в інкасацію, просто в мене началась істєріка. Я знаю, шо туди треба шось положить. В конечном ітоге нема шо положить. Отака ситуація вийшла. Я в істєріке просто другого не могла нічого придумать", - говорить Касир, підозрювана.