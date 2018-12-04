Працівниця пошти вигадала грабіжників та вкрала касу [ Редактировать ]
На Черкащині викрили касирку поштового відділення, яка привласнила близько шістдесяти тисяч гривень. щоб приховати нестачу, жінка зателефонувала до поліції та повідомила, що відділення нібито пограбували озброєні нападники.
Проте правоохоронці помітили розбіжності у її свідченнях та зрештою довели, жінка - каже неправду. Тепер їй загрожує до чотирьох років ув'язнення.
"Взяла з каси гроші - 59 тисяч. А потом, як надо було здавать в інкасацію, просто в мене началась істєріка. Я знаю, шо туди треба шось положить. В конечном ітоге нема шо положить. Отака ситуація вийшла. Я в істєріке просто другого не могла нічого придумать", - говорить Касир, підозрювана.
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