У Дніпрі вибухнув приватний будинок [ Редактировать ]
У Дніпрі в приватному секторі на вулиці Мандриківській стався вибух у житловому будинку. Травмована господиня - 84-річна пенсіонерка. Зі струсом мозку її доправили в лікарню. За попередньою версією, здетонувало через витік побутового газу. У поліції відкрили кримінальне провадження - порушення вимог пожежної безпеки.
по теме
Prev Next
29 ноября 2018 11:58
В Днепре у трамвая на ходу отвалилось колесо
Никаких комментариев касательно того, как это вышло, не было
27 ноября 2018 10:10
В Днепре автокран раздавил автомобиль с человеком
На месте работали экипажи патрульной полиции, спасатели, врачи скорой помощи и следователи
20 ноября 2018 10:08
Массовое ДТП в Днепре: Subaru кувырком трощил авто (фото, видео)
В Днепре произошло массовое ДТП с участием десяти автомобилей
20 ноября 2018 08:35
У Дніпрі зіштовхнулися 10 автомобілів
Аварія сталася напередодні увечері на перехресті Запорізького шосе та вулиці Космічної