У Дніпрі в приватному секторі на вулиці Мандриківській стався вибух у житловому будинку. Травмована господиня - 84-річна пенсіонерка. Зі струсом мозку її доправили в лікарню. За попередньою версією, здетонувало через витік побутового газу. У поліції відкрили кримінальне провадження - порушення вимог пожежної безпеки.