В селе Смяч Черниговской области мальчика с инвалидностью затравили в школе. Марку девять лет и у него задержка развития из-за редкой болезни Фара – избыток кальция в тканях мозга. Он учится в учебном заведении второй год, его родители тоже здесь работают, сообщает "Информатор".

Жаловаться на Марка родители начали только в этом году. Они говорят, что он "обнимается, юбки поднимает, обзывается". При этом его мать Оксана Короткая, работающая учительницей в этой же школе, считает, что это симметричный ответ на ее жалобы на администрацию школы, а дети ее сына постоянно провоцируют.

"Волосы у него длинные на руках, они его трогали, он разозлился, начался приступ, спровоцировали эпилептический приступ. В школе дисциплины нет, работа не проводится с детьми об инклюзивном обучении, чтобы правильно реагировали на этих детей", – отметила она.

Мать постоянно пишет в прокуратуру, полицию, районный отдел образования.

Родители школьников грозятся детей забрать из школы.

"Я не хочу сказать, что Оксана плохая, может, она золотая, но у человека произошел срыв, у нее трое детей-инвалидов, она разозлилась на весь мир, понимаете, жалобы идут на всех, кого можно", – считает одна из них.

Также сообщается, что ситуация в школе зашла в тупик. Тем временем Оксана уже имеет один выговор. Ее муж - учитель трудов - два, за несоблюдение трудовой дисциплины. Мать Марка считает, что таким образом всю семью выживают из школы.

Издевательства в школах, увы, носят регулярный характер. Не так давно школьники жестоко избили девочку на перемене.