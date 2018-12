Издание The Guardin составило рейтинг самых лучших песен уходящего года. Композиция This is America американского рэпера Childish Gambino заняла первую строчку рейтинга из ста лучших песен 2018 года.

Рейтинг был составлен на основании опроса 50 экспертов, сотрудничающих с изданием. Вторую строчку рейтинга заняла исполнительница Жанель Монэ с песней Make Me Feel.

Третье место досталось песне No Tears Left to Cry американской певицы Арианы Гранде.

Четвертое место получила песня Honey шведской поп-исполнительницы Робин, а на пятой строчке рейтинга оказалась композиция Girlfriend французской певицы Christine and the Queens.

В десятку лучших также пробились Thank U, песня Next Арианы Гранде, трек Hot Pink в исполнении группы Let’s Eat Grandma, вторая песня Робин -Missing U, I Like It от Карди Би, и песня Love It If We Made It британского коллектива The 1975.

Ранее были названы лучшие фильмы 2018 года.

Полный список лучших песен можно посмотреть перейдя по ссылке: https://www.theguardian.com/music/2018/dec/03/the-top-100-tracks-of-2018-playlist