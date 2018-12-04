Фея или Снегурочка: помолодевшая Алла Пугачева восхитила поклонников (фото) [ Редактировать ]
Алла Пугачева не часто радует подписчиков своего Instagram фотографиями, поэтому каждая приковывает повышенное внимание.
На новом фото помолодевшая Пугачева позирует в меховой шапке.
Поклонники отметили, что примадонна выглядит свежей и гораздо моложе своего возраста и тут же завалили певицу комплиментами.
"Какая красивая снегурочка!", "просто фея сказочная", "какая красавица, просто королева", - отметили комментаторы.
Ранее Пугачева немало удивила поклонников фотографией после болезни.
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