Алла Пугачева не часто радует подписчиков своего Instagram фотографиями, поэтому каждая приковывает повышенное внимание.

На новом фото помолодевшая Пугачева позирует в меховой шапке.

Поклонники отметили, что примадонна выглядит свежей и гораздо моложе своего возраста и тут же завалили певицу комплиментами.

"Какая красивая снегурочка!", "просто фея сказочная", "какая красавица, просто королева", - отметили комментаторы.

Ранее Пугачева немало удивила поклонников фотографией после болезни.