Почему человек кричит во сне [ Редактировать ]
Крик во сне - неожиданное явление для окружающих. Однако он может быть как случайным явлением, так и свидетельствовать о наличии серьезного психического расстройства, пишет Woman's day.
Давайте же разберемся, почему человек кричит во сне. Существуют три основые причины этого явления:
- Обычно крик связан с плохими сновидениями, которые возникают в стадии быстрого сна.Часто при пробуждении человек не может вспомнить причину своего крика. Поэтому и рождаются различные неверные догадки.
- Перенесенное психотравмирующее событие (стрессовое расстройство). К примеру, для ребенка это может быть банальная ссора родителей или проблемы в детском коллективе.
- Нарушение психического здоровья наряду с криком во сне может проявляться нарушением поведения, концентрации внимания, различными галлюцинациями и тому подобноее.
В таких случаях специалисты рекомендуют немедленно обращаться к врачу-психиатру. Психическое расстройство успешно лечиться, что позволяет человеку жить полноценной жизнью.
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