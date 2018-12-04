Крик во сне - неожиданное явление для окружающих. Однако он может быть как случайным явлением, так и свидетельствовать о наличии серьезного психического расстройства, пишет Woman's day.

Давайте же разберемся, почему человек кричит во сне. Существуют три основые причины этого явления:

Обычно крик связан с плохими сновидениями, которые возникают в стадии быстрого сна.Часто при пробуждении человек не может вспомнить причину своего крика. Поэтому и рождаются различные неверные догадки.

Перенесенное психотравмирующее событие (стрессовое расстройство). К примеру, для ребенка это может быть банальная ссора родителей или проблемы в детском коллективе.

Нарушение психического здоровья наряду с криком во сне может проявляться нарушением поведения, концентрации внимания, различными галлюцинациями и тому подобноее.

В таких случаях специалисты рекомендуют немедленно обращаться к врачу-психиатру. Психическое расстройство успешно лечиться, что позволяет человеку жить полноценной жизнью.

Читайте также, почему нельзя спать ногами к двери.