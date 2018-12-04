У Керченській протоці відновили рух суден [ Редактировать ]
Рух суден Керченською протокою до певної міри відновлено. Як повідомив міністр інфрастуктури Володимир Омелян, частково розблоковані порти Бердянська і Маріуполя.
Урядовець зазначив, що на вхід в Азовське море очікують 17 кораблів, на вихід один. Ще 9 стоять біля причалів в портах.
За інформацією голови Держприкордонслужби Петра Цигикала, число суден, які чекають на прохід Керченською протокою, зменшилося з чотирьохсот до ста сімдесяти.
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