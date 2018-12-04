На вхід в Азовське море очікують 17 кораблів, на вихід один

Рух суден Керченською протокою до певної міри відновлено. Як повідомив міністр інфрастуктури Володимир Омелян, частково розблоковані порти Бердянська і Маріуполя.

Урядовець зазначив, що на вхід в Азовське море очікують 17 кораблів, на вихід один. Ще 9 стоять біля причалів в портах.

За інформацією голови Держприкордонслужби Петра Цигикала, число суден, які чекають на прохід Керченською протокою, зменшилося з чотирьохсот до ста сімдесяти.