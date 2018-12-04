Мертва риба і зелена сморідна вода. Так нині виглядає річка Збруч на Тернопільщині - одна з приток Дністра. Уже багато років її нещадно забруднює місцеве підприємство, зливаючи небезпечні відходи без очищення. Що кажуть екологи та куди дивиться місцева влада?

"Смердить страшно, вода валить так що… відходи скидають сильно, і от пішла, пішла водичка, шум такий і от річка дорогі зрітєлі".

Нечистоти із цієї труби - тут зливають постійно. Сотні тонн течуть просто в річку Збруч.

"Це видно що воно свіже. Видно що трішки підмерзло".

Ці стоки - залишки від переробки яблук та промивання обладнання, кажуть активісти. Їх зливає в річку місцеве підприємство, на якому виготовляють яблучний концентрат. Уже 15 років воно працює в селищі Скала-Подільська. Селяни почали боротьбу з підприємцями три роки тому, після того як у річці стала масового гинути риба.

"Викликали екологію, викликали поліцію, не один рік цією справою займаємось, на даний час результату немає", - говорить Ярослав Потурняк, житель селища Скала-Подільська.

"Влітку дуже сильний запах через це неможливо ні відпочити просто на природі, ну і купатись звичайно що страшно", - говорить Аліна Червоноока, жителька селища Скала-Подільська.

Чому на підприємстві немає очисних споруд - дізнатися в керівництва ми так і не змогли. На завод нас не пустили. Проте вдалося потрапити на фільтраційні поля. У цих занедбаних резервуарах і зберігаються всі відходи заводу. Їх мали б очищати за сучасною технологією з використанням спеціальних бактерій.

"З одного резервуару перетікає в другий резервуар, свіженьке тепленьке, яке зразу подається на трубу в річку Збруч стікає", - говорить Ярослав Потурняк, житель селища Скала-Подільська.

Місцева влада проблем зі стоками не бачить. Мовляв, до заводу - жодних претензій.

"В нас і селище немає очисних споруд. І дай Бог щоб в нас ще були такі очисні як на цьому заводі, і щоб на всіх заводах такі були", - говорить Любов Латишева, заступник селищного голови Скали-Подільської.

Іншої думки - екологи. Два роки тому в цих стоках виявили каустичну соду - токсичну сполуку, яка спричиняє опіки. Цього року вже двічі проводили заміри. Востаннє показники перевищували норму в десятки разів.

"Вони мають скидати тільки із дозволу інспекції, тобто інспекція повинна відібрати воду сказати, що вода чиста і підлягає тоді вже скиданню. В даному випадку вода не чиста і без дозволу інспекції вони її скинули по своїй можливо причині", - говорить Святослав Галицький, начальник відділу екологічного контролю Держекоінспекції в Тернопільській області.

За незаконне скидання нечистот у річку, кажуть в екоінспекції, винних притягнуть до адміністративної відповідальності. Та все, що їм загрожує - це штраф до семисот п'ятдесяти гривень.