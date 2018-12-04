Безпеку в Чорному та Азовському морях сьогодні обговорять на засіданні комісії Україна-Грузія-НАТО.

Зустріч відбудеться в рамках дводенного саміту міністрів закордонних справ країн Північно-Атлантичного Альянсу, який стартує в Брюсселі. Україну представлятиме очільник МЗС Павло Клімкін.