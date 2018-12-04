Во вторник, 4 декабря, в Верховной Раде будут приняты попытки внести в повестку дня законопроект №9275, который позволяет применение Закона "О санкциях" в отношении украинских телеканалов.

Об этом сообщил депутат Рады Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

Этим законом предлагается наделить парламент исключительным правом применения санкций в отношении любых СМИ и субъектов информационной деятельности в области телевидения и радиовещания, а так же их учредителей, бенефициары, которых являются резидентами Украины.

Отдельно предлагается расширить перечень деяний, которые будут считаться террористической деятельностью и включить в него предоставление финансовой, материально-технической или информационной поддержки террористическим организациям и незаконным вооруженным формированием.

"Другими словами, если парламент примет этот закон, уже завтра Верховная рада сможет простым большинством запретить экономическую деятельность собственников любого телеканала (то есть прекратить вещание), если посчитает, что он оказал информационную поддержку террористическим организациям и незаконным вооруженным формированием", - заявил Найем.

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