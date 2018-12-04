В Днепре мужчина избивал своего 8-месячного сына, также родители морили его голодом. В полицию позвонила одна из жительниц дома и сообщила, что пьяный сосед избивает ребенка и возможно сломал ему ногу, сообщили в пресс-службе полиции Днепровской области.

Вопиющий инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Жебунева. Соседка рассказала, что 27-летний мужчина часто выпивает и не работает. Женщина отметила, что молодые родители не смотрят за маленьким сыном, он постоянно голодный, а отец якобы бьет ребенка или включает громко музыку, когда младенец плачет.

Когда патрульные прибыли на вызов, то удивились безразличию и нечеловеческому отношению родителей к своему сыну. Они увидели, что малыш истощен и у него травма ноги. По словам врачей, это может быть перелом или вывих, потому его забрали в больницу. Нетрезвый отец сознался, что эта травма у сына уже уже больше двух недель, а к медикам родители не обращались, потому что "просто не хотели".

На днях мужчина застрелил сына из-за отказа в сексе.