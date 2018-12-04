"Ходячая" стремянка напугала жителей деревни (видео) [ Редактировать ]
В индийской деревне штата Керала на видео попала "ходячая" стремянка. Инцидент сняли очевидцы, сообщает Daily Mail.
На ролике видно, как деревянная лестница передвигается, "переступая" из ножки на ножку. Конструкция двигается с небольшой горки на протяжении нескольких минут.
Местные жители испугались и решили, что в стремянку вселился дух человека, упавшего с лестницы и умершего. Теперь индийцы сделали конструкцию объектом поклонения и пытаются ее задобрить.
Пользователей сети также удивило видео, и они начали искать логические объяснения.
Юзеры пришли к выводу, что индийцы стали свидетелями пассивно-динамической ходьбы. Когда кто-то толкнул лестницу, стоявшую на горке, она не упала, а начала "шагать" вниз по склону.
Ранее мы сообщали, что охранник самолета столкнулся с призраком.
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