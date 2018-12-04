В Киеве пропавшего мужчину нашли мертвым в лесу [ Редактировать ]
4 декабря в Киеве по адресу улица Академика Заболотного 21 обнаружили труп мужчины. Тело лежало в зеленой зоне. Вызов на линию экстренных служб поступил около 01:40.
Об этом сообщает "Информатор".
Как рассказали сотрудники полиции, тело мужчины обнаружили родственники. Он пропал сутки назад, родные умершего самостоятельно занимались поисками пропавшего. Спустя сутки они обнаружили его в зеленой зоне около больницы "Феофания". На место прибыли медики, но, к сожалению, им оставалось только констатировать смерть.
Умершему было около 60 лет. Предварительно, внешних признаков насильственной смерти не обнаружили. Что стало причиной смерти и как мужчина оказался в зеленой зоне - установит следствие.
Не так давно мертвым нашли отца известного футболиста.
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