Военное положение: количество прибывших резервистов превысило необходимое [ Редактировать ]
Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявляет, что на сборы резервистов первой очереди, стартовавшие 3 декабря, пришло больше желающих, чем требовалось.
Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов 3 декабря.
"Мы начали подготовку оперативного резерва номер один. И мы получили желающих пройти подготовку гораздо больше, чем была наша потребность. И это большой плюс. Люди сами приходят, и даже некоторые обижаются, что не попали (на учения - ред.)", - сказал Муженко.
Он продемонстрировал карту с размещением российских военных и вооружения на границе с Украиной и объяснил, что учения нужны, чтобы отбить возможную агрессию.
"Характер дислокации этих частей (России - ред.) показывает, что в самый короткий срок могут быть созданы соответствующие наступательные группировки. И направление их действий - Украина", - сказал Муженко.
Он добавил, что ВСУ рассматривают как потенциально опасные не только донецко-луганское направление, а в целом границу с Россией - и на северо-востоке, и со стороны моря.
Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что все корабли и катера Украины приведены в боевую готовность.
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