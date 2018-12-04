Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявляет, что на сборы резервистов первой очереди, стартовавшие 3 декабря, пришло больше желающих, чем требовалось.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов 3 декабря.

"Мы начали подготовку оперативного резерва номер один. И мы получили желающих пройти подготовку гораздо больше, чем была наша потребность. И это большой плюс. Люди сами приходят, и даже некоторые обижаются, что не попали (на учения - ред.)", - сказал Муженко.

Он продемонстрировал карту с размещением российских военных и вооружения на границе с Украиной и объяснил, что учения нужны, чтобы отбить возможную агрессию.

"Характер дислокации этих частей (России - ред.) показывает, что в самый короткий срок могут быть созданы соответствующие наступательные группировки. И направление их действий - Украина", - сказал Муженко.

Он добавил, что ВСУ рассматривают как потенциально опасные не только донецко-луганское направление, а в целом границу с Россией - и на северо-востоке, и со стороны моря.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что все корабли и катера Украины приведены в боевую готовность.