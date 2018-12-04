Кайли Дженнер пустила слух о своей помолвке [ Редактировать ]
Кайли Дженнер опубликовала в своих Instagram-Stories фото с ее совместной с рэпером Тревисом Скоттом фотосессии для GQ. На фотографии, где он нежно касается губами ее лица, она разместила "эмоджи" в виде кольца.
Фанаты тут же предположили, что таким образом звезда сообщила своей аудитории о помолвке с возлюбленным, однако больше деталей звезда решила не обнародовать. Со стороны Трэвиса также не слышно никакой информации.
Кайли Дженнер уже 1,5 года находится в отношениях с рэпером Трэвисом Скоттом и воспитывает дочь Сторми от него. Но пара до сих пор официально не вступили в брак.
Инсайдеры западных изданий даже утверждают, что несколько недель назад видели, как Кайли выбирала себе обручальное кольцо в одном из бутиков Polacheck's Jewelers. Другие сторонники убеждены, что пара давно тайно поженилась, ведь влюбленные неоднократно называли на публике друг друга мужем и женой.
Недавно Настя Каменских появилась на публике с помолвочным кольцом.
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