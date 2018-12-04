В деле Гандзюк появился новый подозреваемый - Луценко [ Редактировать ]
В деле об убийстве активистки и советницы главы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение.
Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает "Громадське".
Правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин (имени генпрокурор не назвал).
По словам Луценко, Левин ранее уже был осужден вместе с отцом, его отец получил пожизненный срок, а сын - 15 лет. Его обвинили в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.
"Общее количество доказанных убийств - 15 человек. Несмотря на это, Левин досрочно вышел по закону Савченко, но у нас есть подозрения, было ли это обосновано", - сказал генпрокурор.
По версии следствия, именно Левин был ключевой фигурой в организации нападения на Гандзюк.
Он выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу, сказал Луценко.
"Мы делаем все, чтобы задержать его по международным поручениям. Но его отсутствие не повлияет на дальнейшее следствие, которое близко к юридическому доказательству деятельности заказчика", - подчеркнул генпрокурор.
"На сегодня сошлись все разумные версии (по заказчику убийства - ред.): мы видим мотив, который объединяет и помощника народного депутата, и криминального авторитета", - заявил он.
Ранее Луценко заявил, что заказчики убийства Гандзюк установлены.
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