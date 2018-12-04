Новый 2019 год близко, поэтому самое время подумать, как сделать так, чтобы праздники прошли максимально полезно. Оказывается, есть несложные правила, которые вам в этом помогут.

"Сегодня" представляет вашему вниманию семь важных правил встречи Нового года, которые помогут задобрить высшие силы.

Шаг 1. Освобождаем пространство дома для новых событий

Если вы ждете от следующего года новых свершений и приключений - расчистите для них место. Выбросьте лишний мусор - неисправную технику, битую посуду, ненужные вещи, старые чеки. Все это захламляет пространство, препятствуя движению энергий. Генеральная уборка необходима, чтобы сбросить якоря, которые не дают идти полным ходом, освободить жизненные силы для чего-то действительно стоящего.

Шаг 2. Очищаем свое сознание от негатива

Убираться нужно не только в мире физическом, но и ментальном, очищая голову от всего наносного и ненужного. Избавьтесь от страхов и стереотипов. Простите обидчиков. Помиритесь с семьей. Пожелайте здоровья и процветания знакомым, какие бы отношения вас ни связывали. Нельзя начинать новую жизнь в старом обличье, нужно обновиться внешне и внутренне, отпустить все, что тянет на дно! Думайте о хорошем - и позитивная энергетика приклеится к вам магнитом.

Шаг 3. Выбираем правильное место для рождественского дерева

Установка ели - занятие первостепенной важности, ведь именно она отвечает за реализацию ваших мыслей и планов. Место, куда вы ее поставите, может либо усиливать магические способности новогоднего дерева, ли ослаблять их. Подумайте серьезно, чего вы хотите получить от 2019? Крепкое здоровье? Тогда ставьте дерево прямо по центру комнаты. Дружную семью и теплые отношения с партнером - поместите ее в восточной части квартиры. Успех в карьере и торговле ждет тех, кто поставит ель ближе к северу. Творческим людям, которые ждут признания и успехов в делах, желательно обратить внимание на южную часть дома. Ну а любителям приключений и встряски лучше выбрать северо-западную сторону.

Шаг 4. Украшаем дом к Новому году по фэншуй

Так как наступает год Желтой Свиньи, лучше наряжать дом в теплой цветовой гамме, выбирая сочный желтый и золотой цвета; кроме того, не забывайте, что земляной тотем любит квадратную форму и все натуральное. Декорировать комнату можно не только шариками и дождиком. Воспользуйтесь собственноручными поделками из дерева, шишек и желудей, парными свечами в красных подсвечниках, звонкими колокольчиками, которые обеспечат прилив позитивных энергий. А самый обязательный атрибут - игрушка довольной свиньи. Она будет защищать вашу семью от несчастий и позаботится о финансовом благополучии.

Шаг 5. Сервируем новогодний стол

Размышляя над списком праздничных блюд, помните, хозяйка 2019 гостеприимна и всеядна. Ей подойдут любые яства, кроме свинины: птица, рыба, овощи, картофельные гарниры, соленья и сладости. Чем больше на столе разнообразия, тем лучше - таким образом вы запрограммируете будущий год на богатство и процветание. Тарелки лучше использовать с элементами позолоты, а углы праздничного стола задрапировать тканями, которые сгладят ненужные ссоры. Не забывайте, чтобы в готовке нужно принимать участие всем членам семьи.

Шаг 6. Подбираем праздничный наряд

Для встречи Нового 2019 года подойдет простой элегантный наряд, лишенный эпатажа и кричащих вставок. Предпочтение лучше отдать мягким льющимся тканям - атлас, шелк, бархат, льняные ткани тоже вполне подойдут. Если хотите заручиться поддержкой духов Рождества, желательно купить и надеть на себя что-то новое. Привлечь финансовые потоки в 2019 поможет одежда в желтых тонах, поправить здоровье - оливковый и горчичный оттенки. Удачу на любовном фронте обеспечат кофейные и бордовые цвета. С аксессуарами можно и нужно экспериментировать, ведь в год Земляной Свиньи подходит любая ювелирка - от самых дорогих камней до дешевой бижутерии. Что касается прически - выбирайте то, с чем будете чувствовать себя удобно.

Шаг 7. Покупаем подарки по фэншуй

Основное правило при выборе подарков для родных в 2019 - подбирать такие вещи, которые позаботятся об их комфорте и дополнят домашний уют. На что советуем обратить внимание? На предметы для дома - постельное белье, рамки-коллажи для фотографий, домашнюю утварь, халаты и пижамы, цветы в горшке, бытовую технику. В дух Желтой Свиньи отлично вписываются подарки-сертификаты в салоны отдыха и красоты, как и билеты на любимые концерты. Не станет лишней мягкая игрушка, копилка для денег или оберег в лице тотемного животного.

Помните, чем больше шума и огней - тем больше шансов войти в новый год под счастливым парусом. Сохраняйте позитивный настрой и не позволяйте никаким глупостям испортить праздничную атмосферу.

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