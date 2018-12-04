В американском штате Массачусетс камеры видеонаблюдения сняли забавное видео: пара бобров зашла в супермаркет и начали осматривать все вокруг.

О необычных покупателях рассказал портал upi.com.

Один из бобров ушел почти сразу, тогда как другому понадобилась помощь продавца. Работники торговой точки Cumberland Farms пояснили, что животные заглянули в магазин в поисках дешевых закусок. По словам сотрудников, бобры прогулялись к супермаркету от соседней реки Nashua.

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