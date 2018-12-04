Попытка главы Бюджетного комитета ВР Андрея Павелко переложить ответственность за свои махинации с оффшором S.D.T. FZE в ОАЭ на авторитетную немецкую компанию Polytan оказалась провальной – Polytan официально опроверг свою причастность к этой коррупционной схеме.

Об этом говорится в сюжете Bihus.info "Автогол: как ФФУ Павелко разоблачила собственную нелегальную схему", пишут vesti-ukr.com.

Как известно, на счетах оффшорной прокладки осело более 1,5 млн долларов международного кредита, полученного ФФУ на строительство завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей "ФФУ Продакшн" - вследствие того, что оборудование для него закупалось через оффшорную прокладку в ОАЭ с наценкой в 20%.

При этом сам Павелко неоднократно объяснял использование оффшора требованием Polytan, предоставившего ФФУ технологию производства.

В свою очередь, авторы программы, проанализировав снятый безвестным британским журналистом псевдодокументальный фильм о ФФУ, призванный оправдать ее от обвинений в коррупции, подчеркивают: в нем был «засвечен» документ, прямо опровергающий слова Павелко.

Этим документом является ответ Polytan на соответствующий журналистский запрос, в котором представители компании подчеркивают, что Polytan не только не выдвигал требования об оффшоре, но и прямо указывал: закупка оборудования для "ФФУ Продакшн" должна производится напрямую у поставщиков.

"В ответе Polytan на соответствующий журналистский запрос представители компании акцентируют: привлечение посредников с ОАЭ никогда не было предпосылкой или требованием компании. Более того, Polytan никогда не привлекал каких-либо третьих партнеров (в т.ч. компанию S.D.T. FZE или производителей оборудования) в качестве условия участия в проекте", - заостряют авторы программы.

Кроме того, отмечается: в немецкой компании акцентировали, что "Polytan никогда не обязывал "ФФУ Продакшн" привлекать определенных партнеров".

"Это исключительное право и выбор украинской стороны", - подытожили в Polytan, засвидетельствовав таким образом не только попытку сказочно обогатившегося на схеме с оффшором Павелко сделать виновной в своих махинациях авторитетную немецкую компанию, но и за счет очернения ее репутации избежать ответственности.