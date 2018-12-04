При помощи космического телескопа Fermi ученые сделали вывод, что наша Вселенная становится старой и более спокойной. Свои лучшие годы она уже давно "изжила", считают астрономы. Об этом пишет "Сегодня".

Золотой век Вселенной пришелся на 3,7 миллиарда лет со времени рождения. В это время происходило активное звездообразование. Но спустя 10 миллиардов лет скорость появления новых звезд значительно упала. Более того, начало появляться все больше "мертвых" звезд, таких как коричневые или красные карлики, а также увеличивающееся количество черных дыр, что указывает на ее постепенное умирание, как было предсказано в гипотезе о "тепловой смерти Вселенной".

Обновленные данные о возрасте Вселенной были получены по внегалактическому фоновому излучению - своего рода электромагнитному эхо от первых звезд Вселенной. Напомним, что раньше исследователи использовали метод изучения по свету от далеких галактик.

При помощи телескопа Fermi ученые провели наблюдения за 740 источниками гамма-излучения в космосе, и оценили их интерференцию с фотонами фонового излучения. Таким образом удалось оценить интенсивность свечения молодых звезд на разных этапах развития мира.

Ученые утверждают, что новый метод оценки активного возраста Вселенной надежнее предыдущего. Он не зависит от полноты наблюдения за всеми источниками излучения в том или ином периоде развития Вселенной.

Ранее мы писали, что планету ждет короткий ледниковый период.