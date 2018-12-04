Мнения в вопросе о том, можно ли поднимать деньги с земли расходятся - одни считают, что в этом нет ничего опасного, другие же категорически не делают этого, пишет издание "Жить хорошо". Давайте же узнаем можно ли поднимать деньги с земли.

Порча

Свести порчу на деньги - самый быстрый способ. Деньги могут подбирать дети, бедные люди, именно к ним быстрее всего должны перейти все беды, т.к. их энергетическое пространство слабое, утверждают эксперты. Поэтому, родители учат своих детей, что деньги подбирать нельзя ни в коем случае. Так, с самого детства, у людей формируется установка, что деньги могут приносить беды, зло и неудачу.

Что упало - то пропало!

Некоторые считают, что нельзя поднимать даже свои деньги, случайно оброненные. В данном случае - это самая страшная ошибка по отношению к деньгам. Явное неуважение к ним и пренебрежение к собственному достатку.

Выпавшие деньги из кармана, рук, кошелька нужно обязательно поднять! При этом можете сказать: "Мои со мной идут домой". А для того, чтобы деньги не ронять - приведите в порядок свои карманы и кошелек.

Поднять монетку с земли - самое простое проявление уважения к деньгам. Не позволяйте деньгам быть втоптанными в грязь. Каждая денежка - это частичка энергетического поля денежного эгрегора.

Поэтому поднимать деньги с земли исключительно ваше решение. Читайте также, какие вещи категорически нельзя поднимать с земли.