Самые влиятельные женщины 2018 года (рейтинг) [ Редактировать ]
Журнал Forbes составил рейтинг самых влиятельных женщин 2018 года. Как и годом ранее, канцлер Германии Ангела Меркель возглавила список по версии издания. На втором месте оказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Третью строчку заняла глава ВМФ Кристин Лагард.
Издание напоминает, что Меркель, занимающая пост канцлера с 2005 года, сообщила, что не будет переизбираться в 2021 году, но при этом она все еще "остается де-факто лидером Европы".
Традиционно к концу каждого года эксперты составляют списки и рейтинги в разной сфере. Ранее были оглашены лучшие фильмы уходящего года.
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