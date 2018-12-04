Журнал Forbes составил рейтинг самых влиятельных женщин 2018 года. Как и годом ранее, канцлер Германии Ангела Меркель возглавила список по версии издания. На втором месте оказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Третью строчку заняла глава ВМФ Кристин Лагард.

Издание напоминает, что Меркель, занимающая пост канцлера с 2005 года, сообщила, что не будет переизбираться в 2021 году, но при этом она все еще "остается де-факто лидером Европы".

Традиционно к концу каждого года эксперты составляют списки и рейтинги в разной сфере. Ранее были оглашены лучшие фильмы уходящего года.