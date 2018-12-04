''Желтые жилеты'' победили: во Франции приняли важное решение [ Редактировать ]
Франция объявила о введении полугодового моратория на повышение налогов на автомобильное топливо после продолжающихся несколько недель массовых протестов "желтых жилетов". Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп в телеобращении, пишет Deutsche Welle.
Также он заявил, что до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию.
Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации, сказал он, добавив, что "нужно быть глухим", чтобы не услышать возмущение французов. Как подчеркнул Филипп, государство является гарантом мира и общественного порядка.
Кроме того, премьер отметил, что необходимо еще раз обдумать темпы перехода страны на более экологически чистые источники энергии. Одновременно он призвал участников протестных акций отказаться от насилия.
Ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в ходе протестов против повышения цен на бензин во Франции пострадали 528 человек.
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