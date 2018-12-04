4 декабря в Днепре на Новом мосту столкнулись маршрутные автобус № 205 и микроавтобус № 107. В аварии никто не пострадал.

Об этом сообщает "Информатор".

Оба автомобиля двигались в крайней полосе в сторону левого берега. По словам водителя автобуса, его заслепило солнце - и он не сразу заметил, как микроавтобус впереди тормозит. Мужчина попытался избежать аварии и выехал на пустую встречную полосу, однако все равно задел маршрутку.

Авария заняла две полосы - на левый и правый берег. Пассажиры вынуждены были идти пешком. На месте ДТП работала полиция. Движение регулировали рабочие, которые проводят ремонт на мосту.

Ранее сообщалось, что в Киеве троллейбус без тормозов "вылетел" на тротуар.