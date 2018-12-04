ДТП в Днепре: на Новом мосту столкнулись автобус и маршрутка [ Редактировать ]
4 декабря в Днепре на Новом мосту столкнулись маршрутные автобус № 205 и микроавтобус № 107. В аварии никто не пострадал.
Об этом сообщает "Информатор".
Оба автомобиля двигались в крайней полосе в сторону левого берега. По словам водителя автобуса, его заслепило солнце - и он не сразу заметил, как микроавтобус впереди тормозит. Мужчина попытался избежать аварии и выехал на пустую встречную полосу, однако все равно задел маршрутку.
Авария заняла две полосы - на левый и правый берег. Пассажиры вынуждены были идти пешком. На месте ДТП работала полиция. Движение регулировали рабочие, которые проводят ремонт на мосту.
Ранее сообщалось, что в Киеве троллейбус без тормозов "вылетел" на тротуар.
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