В Киеве ввели план перехвата "Сирена" [ Редактировать ]
Во вторник, 4 декабря, в Киеве ввели оперативный план "Сирена". В столице разыскивают черную Toyota Сamry, которая сбила человека и скрылась в неизвестном направлении. Оперативный план "Сирена" ввели около 15:50. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на личные источники.
Правоохранители разыскивают черную Toyota Сamry с номерными знаками АА 8160 ТИ.
По предварительной информации, по дороге в Киев на Житомирской трассе это авто сбило сотрудника полиции.
Всем, кто владеет любой информацией, просьба сообщить на 102. Отметим, что "Сирену" вводят, когда происходит розыск вооруженных и других преступников, представляющих повышенную общественную опасность.
Ранее мы писали о том, что пьяный водитель сбил беременную женщину с коляской.
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