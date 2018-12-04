Во вторник, 4 декабря, в Киеве ввели оперативный план "Сирена". В столице разыскивают черную Toyota Сamry, которая сбила человека и скрылась в неизвестном направлении. Оперативный план "Сирена" ввели около 15:50. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на личные источники.

Правоохранители разыскивают черную Toyota Сamry с номерными знаками АА 8160 ТИ.

По предварительной информации, по дороге в Киев на Житомирской трассе это авто сбило сотрудника полиции.

Всем, кто владеет любой информацией, просьба сообщить на 102. Отметим, что "Сирену" вводят, когда происходит розыск вооруженных и других преступников, представляющих повышенную общественную опасность.

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