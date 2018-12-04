McDonald's подал в суд на Минэкономики из-за попкорна [ Редактировать ]
В США компания McDonald's International Property Company просит Хозяйственный суд Киева запретить компании "Аскания Трейдинг" в Киеве производить попкорн под брендом Mc’Corn.
Об этом свидетельствуют материалы суда, передают "Українськi Новини".
Согласно им, McDonald's International в сентябре обратился в суд с иском против Министерства экономического развития и торговли и компании "Аскания Трейдинг" с просьбой признать недействительными свидетельства №130111 и №130112 от 11 октября 2010 года на товарный знак Mc'Corn.
Также McDonald's International просит суд обязать Минэкономики внести изменения в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг о признании недействительным свидетельства №130112 от 11 октября 2010 года и разместить публикацию об этом в официальном бюллетене "Промышленная собственность".
При этом в рамках обеспечения иска суд запретил "Аскания Трейдинг" частично или полностью передавать право собственности на товарный знак Mc'Corn, а Минэкономики - вносить изменения в соответствующие свидетельства.
Согласно данным единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Аскания Трейдинг" являются Олег Журавский и Валентин Пономаренко.
На сайте компании отмечается, что Mc'Corn является ее собственным брендом, который выпускается в тесном сотрудничестве с компанией Popz Holding LLC (Дания).
Ранее мы писали о том, что McDonald's нашли опасные бактерии.
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