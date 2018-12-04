Одесская набережная покрылась ледяной "глазурью" (фото) [ Редактировать ]
Недавно в Одессе было штормовое предупреждение. Несмотря на это, море было достаточно спокойным. Пирсы покрылись ледяной глазурью, как на праздничных имбирных пряниках, а перила набережной на "Ланжероне" море украсило очередью из сосулек.
Фотографии моря и набережной публикует pushkinska.net.
Людей на пляже сейчас много не встретишь, чем очень огорчены местные чайки - еду приходится добывать с трудом, а иногда даже с боем.
Недавно мы публиковали фото зимнего Киева.
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